Денежная задолженность Google перед российскими кредиторами превысила 20,1 млрд рублей
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Общая сумма денежных обязательств российского подразделения корпорации Google перед его кредиторами на конец августа превысила 20,1 млрд рублей, следует из материалов по итогам первого собрания кредиторов, с которыми ознакомился ТАСС. Компании, принявшие участие в мероприятии, намерены ходатайствовать о банкротстве офиса Google в РФ, в отношении которого уже применена процедура наблюдения.