Binance ограничила россиянам P2P-операции в валюте
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничила россиянам проведение P2P-операций (peer-to-peer, между отдельными пользователями) в любых валютах, кроме рубля. Это следует из сообщения биржи в приложении Binance, которое приводит Frank Media. Верифицированные пользователи, которые прошли верификацию KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента») России, теперь могут торговать только с использованием рублей, а другие фиатные (привычные, не криптовалюты) валюты больше им недоступны, указано в сообщении.