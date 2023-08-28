11:02 (мск), источник: Forbes

Binance ограничила россиянам P2P-операции в валюте

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничила россиянам проведение P2P-операций (peer-to-peer, между отдельными пользователями) в любых валютах, кроме рубля. Это следует из сообщения биржи в приложении Binance, которое приводит Frank Media. Верифицированные пользователи, которые прошли верификацию KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента») России, теперь могут торговать только с использованием рублей, а другие фиатные (привычные, не криптовалюты) валюты больше им недоступны, указано в сообщении.

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Источник: Reuters

О проблемах с обменом валюты на Binance одним из первых сообщило сообщество PlayStation на портале DTF, посвященное видеоиграм. Некоторые любители видеоигр используют турецкие аккаунты для самых популярных игровых приставок — PlayStation и Xbox, и вечером 25 августа они стали сообщать о невозможности купить турецкие лиры для оплаты покупок. Из-за ограничения купить турецкие лиры или другую валюту невозможно, отметила редакция DTF.

При попытке совершить сделку появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Кроме Binance есть и другие криптобиржи: например, Huobi и Bybit, и на них P2P-торговля россиянам по-прежнему доступна, отметил DTF.

Несколько пользователей Binance, которые прошли верификацию KYC не в России, заявили Frank Media, что у них пропала возможность совершать сделки в рублях. Binance официально не объявляла о новых ограничениях для пользователей из России.

Binance продолжает проводить значительные объемы сделок в рублях, несмотря на заявления об ограничении бизнеса в России, писала 22 августа The Wall Street Journal. Binance допускает P2P-сделки по обмену рублей на цифровые токены, которые зачастую включают банки, попавшие под западные санкции, утверждала газета. Минюст США проверяет Binance на предмет возможного нарушения санкций против России, рассказал WSJ осведомленный источник. Ранее о расследовании сообщал также Bloomberg. Представитель Binance возразил WSJ, что платформа следует всем санкционным ограничениям.

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