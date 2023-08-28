Binance ограничила россиянам P2P-операции в валюте

О проблемах с обменом валюты на Binance одним из первых сообщило сообщество PlayStation на портале DTF, посвященное видеоиграм. Некоторые любители видеоигр используют турецкие аккаунты для самых популярных игровых приставок — PlayStation и Xbox, и вечером 25 августа они стали сообщать о невозможности купить турецкие лиры для оплаты покупок. Из-за ограничения купить турецкие лиры или другую валюту невозможно, отметила редакция DTF.

При попытке совершить сделку появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Кроме Binance есть и другие криптобиржи: например, Huobi и Bybit, и на них P2P-торговля россиянам по-прежнему доступна, отметил DTF.

Несколько пользователей Binance, которые прошли верификацию KYC не в России, заявили Frank Media, что у них пропала возможность совершать сделки в рублях. Binance официально не объявляла о новых ограничениях для пользователей из России.