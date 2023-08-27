В Казахстане за год на 70% выросло число компаний с российским капиталом

«По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тыс. зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тыс. имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли 1%», — рассказал господин Логинов.

Как отметил Антон Логинов, с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для граждан России не составляет труда. По его словам, в среднем на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам потребуется от пяти до семи рабочих дней.