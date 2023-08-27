Минфин прогнозирует инфляцию в конце года на уровне 6%

Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановления экономики на 2,5%, может быть, даже и выше.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году рост ВВП будет на уровне 1,2%. Глава ведомства Максим Решетников говорил в начале августа, что темпы роста ВВП в 2023 году точно будут превышать 2%. Новый прогноз Минэкономики подготовит в конце месяца. По прогнозу Центробанка, рост ВВП в этом году будет в пределах 1,5−2,5%.