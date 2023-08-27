00:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин прогнозирует инфляцию в конце года на уровне 6%

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в конце года инфляция в России будет на уровне 6%. Цели в 4%, установленной Центробанком, инфляция достигнет только в следующем году. ВВП может вырасти на 2,5%. Об этом министр сказал в интервью телеканалу CGTN.

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Источник: РИА "Новости"

Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановления экономики на 2,5%, может быть, даже и выше.

Антон Силуанов
министр финансов РФ

По словам министра, таким образом, российская экономика должна отыграть падение, которое случилось в прошлом году.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году рост ВВП будет на уровне 1,2%. Глава ведомства Максим Решетников говорил в начале августа, что темпы роста ВВП в 2023 году точно будут превышать 2%. Новый прогноз Минэкономики подготовит в конце месяца. По прогнозу Центробанка, рост ВВП в этом году будет в пределах 1,5−2,5%.

Годовая инфляция, по прогнозу Центробанка, в 2023 году составит 5−6,5% и достигнет 4% в 2024 году. По апрельскому прогнозу Минэкономики, инфляция по итогам года составит 5,3%. По данным Росстата, годовая инфляция с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66%.

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Анастасия Ларина

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