ВТБ сообщил о схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки

Новизна схемы заключается в том, что злоумышленники в качестве повода для звонка упоминают новость о росте процентов по депозитам в крупнейших банках. 14 августа ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%. Вслед за этим многие участники рынка действительно стали улучшать условия по сберегательным продуктам.

Как пояснили в ВТБ, схема выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником портала «Госуслуги» и предлагает разместить средства на «безопасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений». В качестве дополнительного аргумента мошенник сообщает о повышении доходностей депозитов в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора. В процессе разговора клиента просят сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету, мошенники выводят деньги и исчезают.

Банк России ранее предупреждал, что его сотрудники не присылают удостоверений, не делают обзвонов и рассылок.

РБК направил запрос в крупные банки. В Россельхозбанке не фиксировали появления подобных мошеннических схем, сообщил его представитель. Остальные не ответили на запрос.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года российские банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов — в 2,4 раза больше, чем в январе—марте. 46,5% попыток провести операцию без согласия клиента совершались с использованием методов социальной инженерии.