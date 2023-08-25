Курс доллара превысил 95 рублей

По состоянию на 16:22 мск доллар торговался по 95,03 ₽ (+0,18%). Евро в этот же момент достиг 102,71 ₽ (+0,28%), а юань — 13,04 ₽ (+0,58%).

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 ₽, евро — 111 ₽. Китайский юань торговался выше 13,8 ₽.

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.

После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.