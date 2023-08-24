Uniqa продаст 75% «Райффайзен Лайф» российской «Ренессанс Жизнь»

Австрийская Uniqa продаст свою долю в страховой компании «Райффайзен Лайф» российской «Ренессанс Жизнь». Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первую половину 2023 года, опубликованной на ее сайте.

«Uniqa продает свою 75-процентную долю в российской компании “Райффайзен Лайф” российской страховой компании “Ренессанс Жизнь” вместе с АО “Райффайзенбанк”, который принадлежит группе Raiffeisen Bank International и владеет остальными 25% акций», — указано в отчете.

Австрийский страховщик вместе Райффайзенбанком изучил «все возможные варианты действий в этой сложной с юридической точки зрения ситуации» и принял решение «сделать последний логический шаг», продав российскую дочернюю компанию, пояснил Вольфганг Киндл, член правления Uniqa по работе с клиентами и международным рынкам. «Это значит, что мы уходим из России», — отметил он.

Киндл указал, что на российский бизнес приходилось менее 1% от выручки группы, поэтому он «играл незначительную роль в нашем портфеле». Продажа «Райффайзен Лайф» подлежит одобрению российскими регуляторами, стороны договорились не разглашать сумму сделки, говорится в отчетности.

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) в марте сообщила, что продаст свой бизнес в России или выведет Райффайзенбанк из периметра группы, а также сократит деловую активность в стране. 5 мая RBI заявила, что приостановила действие всех счетов банков-корреспондентов из России, за исключением своей российской «дочки». Тогда же гендиректор RBI Йоханн Штробль рассказал, что австрийская группа надеется завершить выделение российской «дочки» из своего периметра до конца третьего квартала 2023 года.