Премьер Эстонии ответила на обвинения в деловых связях мужа с Россией

«Я не имею никакого отношения, ни детального понимания его предпринимательской деятельности», —заявила она на пресс-конференции (цитата по эстонскому телеканалу ERR).

Каллас признала, что у ее мужа есть миноритарный пакет акций в логистической фирме, которая, по ее словам, не нарушала санкций или неписаных правил. Халлик, по словам Каллас, объяснил ей, что в марте 2022 года Stark Logistics прекратила работать с российскими компаниями, но продолжает помогать завершить производственную деятельность в России некоему эстонскому клиенту. «С коммерческой точки зрения это не оборот в России. Потому что ты оказываешь услугу эстонской компании, выставляешь счета эстонской компании, платишь налоги в Эстонии», — заявила премьер. Каллас подчеркнула, что в Stark Logistics действует внутреннее правило, согласно которому фуры не заправляются на российской территории при осуществлении перевозок, чтобы деньги не оставались в России.

По поводу €350 000, которые Каллас одолжила инвесткомпании своего мужа Novaria Consult (именно она владеет пакетом Stark Logistics), премьер Эстонии отметила, что доверяет супругу и если он просит кредит, то она его дает, если есть такая возможность. «Точно так же, как банки не несут ответственности за бизнес, на который дается кредит, так и я не несу ответственности», — заявила она.

В Stark Logistics заявили Financial Times, что весь бизнес был законным, не нарушал санкции и не приносил никакой выгоды России. Последнюю поставку в Россию компания планирует осуществить в сентябре.

О том, что транспортная компания Stark Logistics продолжала вести бизнес с Россией и после весны 2022 года, сообщил 23 августа телеканал ERR. Президент Эстонии Алар Карис призвал Каллас «прояснить ситуацию». Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвала разоблачения «особенно тревожными» из-за «нулевой терпимости правительства к любому виду бизнеса, связанного с Россией».

FT напоминает, что в мае Каллас рассказала в интервью изданию, что предприятиям Эстонии следует найти «моральный компас» и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к товарам, находящимся под санкциями.