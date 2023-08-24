Как X5 разгоняет свой дискаунтер

Движение дискаунтеров

В конце прошлого года X5 приобрела активы сибирских торговых сетей «Красный Яр» и «Слата», консолидировав активы в своей сети, а в 2023 году вышла на Дальний Восток. «Пятерочка» стала первой федеральной продуктовой сетью, представленной в этом регионе. В 2023 году ретейлер сосредоточился на развитии актуальных форматов, в первую очередь на расширении сети магазинов «Пятерочка» «у дома» и «жестких» дискаунтеров «Чижик». Всего компания за второй квартал открыла 699 магазинов «у дома», 218 «жестких» дискаунтеров и 5 «темных» кухонь, нарастив количество точек на 922 единицы.

Согласно свежему отчету, агрессивная экспансия по открытию новых магазинов принесла рост выручки до 772 млрд рублей за квартал (+19,2%) на фоне увеличения сопоставимых продаж и торговой площади, но отразилась на валовой рентабельности: она упала на 137 б. п. из-за более быстрого роста себестоимости — +21,4%. Показатель EBITDA вырос всего на 2,5%, до 92,4 млрд рублей, на фоне ускорения в затратах на развитие сети и снижения амортизационных расходов. А чистая прибыль упала до 26,3 млрд рублей (—1,7%) из-за переоценки курсовой разницы на фоне ослабления курса рубля.

«Перекресток» сильно дорог

X5 продолжает наращивать эффективность: в начале года ретейлер закрыл стагнирующий формат гипермаркетов «Карусель». Теперь он взялся за трансформацию сети супермаркетов «Перекресток» для увеличения продаж, рост показателей которой сильно отстает от других бизнесов — всего 1,5% год к году по сравнению с 14,1% у «Пятерочки» и 4x у «Чижика».

Второе направление, которое активно развивает X5, — цифровые бизнесы, агрегированные с онлайн-доставкой. Ретейлер продолжает активно развивать услуги экспресс-доставки как собственными силами, так и с помощью партнерств с ведущими агрегаторами. Во втором квартале 2023 года количество онлайн-заказов выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая выручка выросла на 83,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в общей структуре выручки на онлайн-сегмент приходится 3,5% от консолидированной выручки за квартал.

Пятый дивиденд

X5 не платит дивиденды с конца 2021 года. Фундаментально показатели компании допускают возможность выплат: во втором квартале 2023 года чистый долг с учетом аренды сократился на 9 млрд рублей — до 747,2 млрд рублей, а соотношение «чистый долг / EBITDA» осталось на прежнем уровне — 2,44х. Главная причина паузы в дивидендах — неопределенные условия и внешние ограничения.

Поскольку головная компания ретейлера зарегистрирована в Нидерландах, группа вряд ли вернется к выплатам акционерам без проведения процедуры перерегистрации. Однако и с учетом приостановленных дивидендов на фоне двузначного роста показателей, разгоняющейся инфляции и ужесточения риторики Банка России ценные бумаги ретейлера, на наш взгляд, оценены справедливо и по-прежнему выглядят привлекательно.

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