Российские власти предложат иностранцам обменяться активами

Эти счета появились как контрсанкционная мера — они предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Поступающие на них деньги блокируются.

Представитель ЦБ пояснил, что для всех сторон участие в обмене будет добровольным. Порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе и «соответствующих» правовых актах, добавил он.

О том, что правительство и Банк России подготовили проект указа, который «предусматривает» начало обмена активов, 22 августа сообщил министр финансов Антон Силуанов. На первом этапе планируется разблокировать активы иностранных частных инвесторов примерно на 100 млрд руб., сказал чиновник.

На счетах типа С хранится достаточно ликвидности для потенциальных переговоров о разморозке заблокированных бумаг российских инвесторов, говорил в июле первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Единственный раз ЦБ оценивал совокупный объем средств на счетах С по состоянию на начало ноября 2022 г. в 280 млрд руб. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в 5,7 трлн руб.

Идея властей была понятна с самого появления счетов типа С, говорит директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров.

Он называет схему ЦБ и Минфина работоспособной и высказывает мнение, что в первую очередь будут выкупаться «блоки» бумаг, которые проще всего обменять на реальные активы на Западе.

Вероятно, иностранцам предложат выкупать бумаги у российских инвесторов с существенным дисконтом по отношению к реальным ценам, допускает Майоров. Он связывает это с тем, что объем средств на счетах С сильно меньше объема заблокированных активов россиян.

В будущем могут появиться некие аналоги «стаканов», которые позволят определить справедливую цену на заблокированные активы в НРД, допускает Майоров. Он уверен, что иностранцы охотно пойдут даже на обмен с дисконтом, потому что единственная альтернатива — это выплата в рублях и «бесконечная блокировка».

Не исключает вероятного дисконта и замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова. Если иное не будет вытекать из текста указа, то на сделку с ценными бумагами с недружественным нерезидентом нужно разрешение правительственной комиссии, говорит юрист. Это значит, что иностранцам надо будет заплатить еще и взнос в бюджет. Все это вместе может снизить число нерезидентов, желающих поучаствовать в таком обмене, считает Рязанова.

Для реализации схемы ЦБ и Минфина ценные бумаги российских инвесторов надо будет перевести со счета санкционного лица, НРД, в Euroclear и Clearstream, полагает юрист.

Она предупреждает, что оба международных депозитария не будут проводить эти операции без разъяснения местных регуляторов, которые те дают, «как показывает практика, крайне неохотно и долго».

Директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе оценивает схему ЦБ и Минфина как привлекательную, но ждет больше информации относительно процесса разморозки. «Мы рады, что власти проявили внимание к этой теме. Она, в нашем понимании, является действительно своевременной и важной», — добавил Чихладзе.