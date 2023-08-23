Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 46%

Стоимость акций компании на открытии торгов выросла на 1% по сравнению с закрытием 22 августа и составила 158,02 ₽ На фоне выхода отчетности котировки начали снижаться на 1,02%, до минимума в 154,87 ₽.

По состоянию на 10:20 мск цена бумаг составила 155,4 ₽ (-0,65%). Индекс Мосбиржи на 10:32 мск находился на уровне 3169,52 (+0,17%). С начала года он вырос на 47,14%. Котировки Мосбиржи с начала года увеличились почти на 63%.

В отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1%, до 12,01 млрд руб. EBITDA выросла на 43,6%, до 16,34 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 16,21 млрд руб. (+6,8%) при скорректированной рентабельности 77,6% (рост на 1,4 п.п.).

В то же время комиссионные доходы увеличились на 48,1%, до 11,93 млрд руб., чистый процентный доход снизился на 23,8%. При этом операционные доходы увеличились на 5%, а операционные расходы — на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 п.п., до 28,3%.

Компания также перечислила важные события II квартала. Среди них — начало торгов премиальными опционами на валютные пары «доллар США — российский рубль», «евро — российский рубль» и «китайский юань — российский рубль», а также размещение 152 выпусков облигаций на общую сумму 880 млрд руб. Кроме того, торговая площадка внедрила дискретный аукцион по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, хотя ранее технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета индекса Мосбиржи.