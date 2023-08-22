Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России

К примеру, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Этот же ритейлер занял площади компании и в торговом центре «Европолис» на пр-те Мира. Помещения Uniqlo в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City — Just Clothes — открыл свои точки на месте магазинов японской компании в «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане.

Представитель торгового центра «Метрополис» также уверяет, что Uniqlo с 1 июня больше не является арендатором объекта. По сути, японская компания завершила свою деятельность в России, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Она, по ее словам, разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Российский бизнес Uniqlo — ООО «Юникло рус» — принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). В 2022 г. после закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое — с 26,9 млрд до 12 млрд руб., а вместо прибыли в позапрошлом году в размере 4,1 млрд руб. ритейлер зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб. Согласно отчетности Fast Retailing Group, в начале 2022 г. под вывеской Uniqlo в России работало 49 магазинов. В марте прошлого года компания сообщила «о временной остановке» своих точек в нашей стране, а уже в последней отчетности (за III квартал текущего финансового года) говорится о «полном закрытии бизнеса». На официальный запрос в Uniqlo не ответили.

Компания действительно выжидала год, сохраняя зарплаты, штат и офис в России, подтверждают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Теперь же юрлицо ритейлера прекратило какую-либо деятельность.

Правда, ликвидировать его Uniqlo не планирует, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, говорит один из ее партнеров. Но сделать это, по его словам, будет сложно, так как площади бренда перешли другим игрокам, а сама она утратила доверие владельцев торговых центров, поэтому получить льготные условия по аренде компания уже точно не сможет. Тем не менее товары японской компании, причем из коллекций последнего сезона, продаются на некоторых российских маркетплейсах. Скорее всего, такая продукция была завезена в страну в рамках программы параллельного импорта, предполагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В любом случае, как отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, речь идет об ограниченном ассортименте, так как из-за удорожания товаров бренда ни один из продавцов на маркетплейсах не будет завозить линейки полностью.

В России у Uniqlo остается лояльная аудитория, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.