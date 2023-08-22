В ВЭБ.РФ допустили укрепление курса рубля к концу года до 90 рублей за доллар

«Он (рубль — прим. ТАСС) чуть-чуть отыгрался, укрепился. Думаю, дальше может немного укрепляться. Я думаю, что все-таки к 90 [рублям за доллар] вернется. Но вопрос в другом: система достаточно неустойчивая, несмотря на рост цен, экспортную выручку, несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс рубля», — сказал Клепач.