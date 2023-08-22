11:38 (мск), источник: ТАСС

В ВЭБ.РФ допустили укрепление курса рубля к концу года до 90 рублей за доллар

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Курс рубля продолжит укрепляться и к концу 2023 года вернется к 90 рублям за доллар. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

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Источник: Reuters

«Он (рубль — прим. ТАСС) чуть-чуть отыгрался, укрепился. Думаю, дальше может немного укрепляться. Я думаю, что все-таки к 90 [рублям за доллар] вернется. Но вопрос в другом: система достаточно неустойчивая, несмотря на рост цен, экспортную выручку, несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс рубля», — сказал Клепач.

X Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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