12:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученицы — дороже. Названы расценки на сбор мальчиков и девочек в школу

За оставшуюся неделю до учебного года родителям предстоит основательно потратиться.

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Источник: РИА "Новости"

Собрать первоклассника в школу в этом году в среднем обойдется в 22 298 рублей 23 копейки для родителей мальчика и 26 838 рублей 47 копеек — девочки, подсчитал Росстат. В среднем обязательный набор стал дороже на 11−12%, цены выросли на уровень инфляции, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Урок расходов

«Больше всего подорожала школьная форма — на 20%, портфели и рюкзаки — на 8%, дневники — на 3%, — перечисляет он. — Во многих регионах — к примеру, в Москве, можно получить деньги, компенсирующие расходы, но и они редко покрывают всю сумму».

Как бы ни был затратен сбор ученика в школу, не стоит экономить на ранце, говорит депутат. Рюкзак с жесткими стенками лучше всего бережет позвоночник и позволяет сохранить осанку. Лучше взять не такие дорогие канцтовары, никаких дополнительных знаний и мотивации к учебе тетради с яркими обложками не дадут, уверен Журавлев.

«Или вместо дорогущего письменного стола приобрести простейшую парту, лишь бы она регулировалась по высоте — от этого зависит здоровье ребенка, — добавляет он. — Все учебные пособия государство предоставляет бесплатно, и любые попытки собирать деньги на книги — незаконны. Чаще всего родители признают, что большую часть расходов составляют как раз не траты на форму или ручки, а школьные поборы».

Маневр географией

Цена «школьного набора» очень сильно зависит от региона, отмечает руководитель научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Та же форма в одном месте может стоить буквально 1,5 тыс. рублей, в других — 12015 рублей и выше.

«В регионах с более низкими доходами проще (но это не означает, что менее качественные) школьные принадлежности — без ярких картинок и “наворотов”, — объясняет Егорова. — В регионах с более высокими доходами чаще покупают фигурные ластики, карандаши и ручки, рюкзаки, пеналы, тетради с картинками. Цены уже выросли по сравнению с июлем на 10−12%. И чем ближе к 1 сентября, тем выше они будут. Так что сейчас можно взять только самое необходимое, а потом уже докупать по частям».

Вряд ли есть смысл специально ехать куда-то за тридевять земель искать более дешевые школьные принадлежности — цена билета съест всю выгоду, но если есть оказия, чтобы передать какие-то вещи издалека, — это может позволить немного сэкономить на сборах.

Отечественные фабрики освоили выпуск вполне добротной формы, продолжает Егорова, по качеству они зачастую даже превосходят импортные аналоги и уж точно обходятся на порядок дешевле. Так что нет смысла гоняться за западными брендами, это еще несколько сократит «себестоимость» ученика.

«При разумном планировании покупок родители могут сделать процесс подготовки к школе не разорительным, а даже интересным и радостным — заранее можно с ребенком выбрать то, что ему нравится, и купить по меньшей цене, — добавляет эксперт. — Одежду — футболки, водолазки, носки и все остальное — можно купить и заранее на пару размеров больше. В любом случае они пригодятся через год, а может, и в течение года».

Первые бы дни продержаться

В конце первой учебной недели магазины запускают распродажи школьных товаров, подтверждает доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве России Ольга Жильцова. Это еще один способ сократить расходы на школьные статьи в ограниченном семейном бюджете.

«После 3—5 сентября цены на школьные товары стремительно падают, так как сокращается спрос и есть риск не распродать запасы, — говорит Жильцова. — Точно так же происходит с любым сезонным товаром».

Поэтому в критической ситуации можно пойти на хитрость. До 1 сентября купить только то, без чего ребенка в школу не отправить: форму, ранец, пару тетрадей, минимум канцелярки. А уже в ближайшие выходные добрать все остальное, заплатив за это существенно меньшие деньги, советует эксперт.

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