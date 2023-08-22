Силуанов допустил создание единой расчетной единицы для стран БРИКС вместо доллара

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258942&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — сказал он (цит. по ТАСС).

Силуанов также отметил, что в развитии торговых отношений между странами основной упор сделан именно на расчеты в национальных валютах. Например, 30 марта Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях.

В середине января министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств.

Российские власти также неоднократно призывали отказаться от доллара. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Лавров представляет Россию на мероприятии очно. Президент России Владимир Путин примет участие по видеосвязи.