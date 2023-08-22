S&P вслед за Moody’s понизило рейтинги нескольких банков США
S&P Global понизило кредитные рейтинги и пересмотрело свой прогноз для нескольких банков США после аналогичного шага Moody’s. Об этом сообщает Reuters.
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S&P Global понизило кредитные рейтинги и пересмотрело свой прогноз для нескольких банков США после аналогичного шага Moody’s. Об этом сообщает Reuters.
S&P понизило рейтинги Associated Banc-Corp. и Valley National Bancorp. из-за фондовых рисков и более высокой зависимости от брокерских депозитов.
Кроме того, понижение коснулось рейтингов UMB Financial Corp., Comerica Bank и Keycorp. Причиной агентство назвало крупный отток депозитов и более высокие процентные ставки.
Прогнозы изменения рейтингов вышеперечисленных банков — «стабильные». Еще у двух — River City Bank, S&T Bank — изменены на «негативные». При этом для Zions Bancorp агентство сохранило «негативный» прогноз.
Как сообщали «Ведомости» 8 августа, Moody’s снизило рейтинги 10 малых и средних кредитных организаций на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.
1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+.