S&P вслед за Moody’s понизило рейтинги нескольких банков США

S&P понизило рейтинги Associated Banc-Corp. и Valley National Bancorp. из-за фондовых рисков и более высокой зависимости от брокерских депозитов.

Кроме того, понижение коснулось рейтингов UMB Financial Corp., Comerica Bank и Keycorp. Причиной агентство назвало крупный отток депозитов и более высокие процентные ставки.

Прогнозы изменения рейтингов вышеперечисленных банков — «стабильные». Еще у двух — River City Bank, S&T Bank — изменены на «негативные». При этом для Zions Bancorp агентство сохранило «негативный» прогноз.

Как сообщали «Ведомости» 8 августа, Moody’s снизило рейтинги 10 малых и средних кредитных организаций на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.