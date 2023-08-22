11:13 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Рост ипотеки в России в июле составил 2,5%

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Темпы роста ипотечного кредитования в банках РФ в июле, по предварительным данным, составили 2,5%, как и в июне, свидетельствуют данные Банка России.

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Источник: РИА "Новости"

«Ипотека в июле росла за счет первичного рынка. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне — 2,5%», — сообщил регулятор.

Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, за счет как «Семейной ипотеки», так и «Льготной ипотеки», что, по мнению регулятора, может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Доля проблемных кредитов, говорят в Центробанке, по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%). Тем не менее, новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска, обращает внимание регулятор.

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