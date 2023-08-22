Рост ипотеки в России в июле составил 2,5%

«Ипотека в июле росла за счет первичного рынка. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне — 2,5%», — сообщил регулятор.

Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, за счет как «Семейной ипотеки», так и «Льготной ипотеки», что, по мнению регулятора, может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.