Российские компании нарастили выпуск флоатеров

Корпоративные эмитенты в 2023 году нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой — флоатеров. Так, с начала года этот рынок прирос почти на 570 млрд рублей, тогда как в 2021—2022 годах компании с помощью флоатеров занимали по 160 млрд рублей в год, следует из расчетов руководителя направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александра Афонина для «Ведомостей».

При этом предложение флоатеров от Минфина не удовлетворяет спрос, отмечает Афонин. В этом году ведомство выпустило бумаги с плавающими купонами (ОФЗ-ПК) на 615 млрд рублей. С одной стороны, флоатеры повышают гибкость Минфина при выполнении программы заимствований: банки в любой момент готовы покупать значительный объем этих бумаг, не несущих процентного риска. С другой стороны, доля флоатеров в ОФЗ уже высока, это ограничивает возможности дальнейшего расширения их выпуска из-за увеличения процентного риска для самого бюджета, считает старший стратег по ставкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Такой риск реализовался, когда ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых, напоминает он.