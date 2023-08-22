«Интерфакс»: ЛУКОЙЛ намерен выкупить до 25% акций у нерезидентов

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ запросила у российских властей разрешение на выкуп 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах типа «С». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались от комментариев. Акции компании на фоне сообщения подскочили на 6%, обновив максимум с февраля 2022 года.