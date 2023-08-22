Число магазинов, принимающих оплату по СБП, превысило 1 млн
Переводами через СБП воспользовался каждый второй житель России, оплатой товарой и услуг — каждый четвертый.
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Переводами через СБП воспользовался каждый второй житель России, оплатой товарой и услуг — каждый четвертый.
Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через систему быстрых платежей (СБП), во втором квартале 2023 года превысило 1 млн единиц — это на 59% больше, чем в первом квартале этого года, следует из статистики ЦБ. Причем 9 из 10 ТСП, внедривших оплату по СБП, относятся к малым и средним предприятиям.
Другие показатели СБП в апреле-июне 2023 года:
По подсчетам ЦБ, переводами через СБП воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин во втором квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил восемь покупок через СБП.