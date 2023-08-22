Число магазинов, принимающих оплату по СБП, превысило 1 млн

Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через систему быстрых платежей (СБП), во втором квартале 2023 года превысило 1 млн единиц — это на 59% больше, чем в первом квартале этого года, следует из статистики ЦБ. Причем 9 из 10 ТСП, внедривших оплату по СБП, относятся к малым и средним предприятиям.

Другие показатели СБП в апреле-июне 2023 года:

Количество операций, проведенных через СБП, составило 1,65 млрд единиц — это на 0,4 млрд больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 1 млрд больше, чем в апреле-июне 2022 года. Совокупная сумма всех транзакций достигла почти 7 трлн рублей, увеличившись на ₽1,6 трлн за квартал и почти на ₽4 трлн — за год;

Количество и сумма совершенных через СБП переводов между гражданами достигли 1,3 млрд единиц и ₽6,3 трлн соответственно, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2023 года на 25 и 27%. По сравнению со вторым кварталом 2022 года эти показатели выросли больше чем в 2 раза. Средняя сумма перевода по итогам апреля-июня 2023 года составила ₽4,8 тысяч;

Количество и сумма совершенных через СБП покупок товаров и услуг достигли 0,3 млрд единиц и ₽0,6 трлн соответственно — это в 1,7 и 1,6 раза больше, чем в первом квартале 2023 года, и почти в 5 раз больше, чем в апреле-июне 2022 года;

Спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и т. п. ) продолжает расти, отмечает ЦБ. Так, во втором квартале 2023 года количество и сумма таких выплат через СБП достигли 12,2 млн единиц и ₽59,1 млрд, увеличившись за квартал на 12 и 32% соответственно. По сравнению с апрелем-июнем 2022 года эти показатели выросли почти в 25 и 12 раз.