Биржевые цены на бензин Аи-95 вернулись на уровень выше 70 тыс. рублей за тонну

Бензин Аи-92, напротив, подешевел до 61 691 рубля за тонну. Вместе с ним снижается и стоимость летнего дизельного топлива, до этого 12 раз в августе обновлявшего исторические рекорды. На 1,8 процента подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ), до 24 558 рублей за тонну, а на 4,68 процента — авиакеросин, до 67 447 рублей за тонну.

Такая ситуация наблюдается на фоне сообщений из ряда регионов о проблемах на заправках с наличием бензина и дизельного топлива. Перебои фиксируются в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии.

В Минэнерго считают, что на юге страны проблему создает туристический сезон, из-за которого увеличился пассажиропоток и снизились возможности для доставок нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в регионы. В свою очередь в РЖД опровергают это предположение. Компания напоминает, что в Самарскую и Рязанскую области топливо завозят автомобилями, а многие станции заполнены цистернами, которые не спешат разгрузить получатели.