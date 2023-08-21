11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Владелец Domino’s Pizza в России инициировал банкротство бизнеса

DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, сообщила, что прекратила попытки продать его. Компания инициировала начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 млн руб.

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Источник: РИА "Новости"

«Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В марте 2022 года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. В декабре DP Eurasia говорила, что рассматривает разные варианты, включая продажу российского бизнеса.

Лаура Кеффер

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