Владелец Domino’s Pizza в России инициировал банкротство бизнеса

«Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в пресс-релизе.
В марте 2022 года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. В декабре DP Eurasia говорила, что рассматривает разные варианты, включая продажу российского бизнеса.