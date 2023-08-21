Владелец Domino’s Pizza в России инициировал банкротство бизнеса

«Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в пресс-релизе.