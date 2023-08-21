Sber CIB повысил оценку ценных бумаг «Роснефти» на 20%

По данным Sber CIB, экономические показатели нефтедобычи в России за последний квартал улучшились за счет роста цен на нефть, сокращения дисконта на сорт нефти Urals и ослабления рубля. В результате банк пересмотрел свои июньские оценки сектора ТЭК.

Согласно расчетам банка, «Роснефть» — единственная компания из крупных представителей отрасли, которой удастся увеличить показатели чистой прибыли и EBITDA: в 1,8 раза, до 1,5 трлн рублей, и на 16%, до 2,95 трлн рублей соответственно. «Без учета влияния возможных списаний и убытков от валютной переоценки в 2023 году дивиденд может превысить 70 рублей на акцию за 2023 год при доходности 13%», — указывается в обзоре. Ранее банк прогнозировал дивиденды компании за 2023 год на уровне 52 рубля на акцию при дивидендной доходности в 12%.

При стоимости акций «Роснефти» на Московской бирже на 18:15 мск на уровне 547,05 рубля за бумагу потенциал роста бумаг компании составляет около 20%. Это сопоставимо с оценками «Ренессанс капитала» (640 рублей за акцию) и BCS Global Markets (610 рублей).

С начала года бумаги компании подорожали примерно на 50%.

«Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на эти цели 50% от чистой прибыли по МСФО. Так, 15 августа компания завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд рублей. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд «Роснефти» на акцию за 2022 год составил 38,36 рубля, а общая сумма выплат — 406,5 млрд рублей.

Общее число акционеров «Роснефти» — около 900 тыс. человек. По данным компании, за последние два года оно выросло почти в 4,5 раза. Основная доля акций компании находится в государственной собственности.

Риски отрасли

Одним из рисков для дивидендных выплат компании эксперты называют увеличение налогообложения ТЭК. «Последнее становится более вероятно по мере роста прибыльности российских нефтегазовых компаний. В 2017 году, после резкого ослабления рубля, в Налоговом кодексе РФ появился новый временный компонент (который позднее стал постоянным) в формуле расчета НДПИ на нефть — повышение налога в результате составило примерно 2% от цены на нефть», — поясняется в обзоре.

Как подсчитал эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов, налоговая нагрузка на нефтяную отрасль является одной из самых высоких в российской экономике и достигает 78%.

При этом показатель налоговой нагрузки в отрасли кратно превосходит налоговую нагрузку производителей минеральных удобрений (26%), компаний угольной отрасли (29%) и финансового сектора (29%). «В результате принятых только в июле 2023 года изменений по сокращению на 50% размера топливного демпфера и роста нагрузки в нефтедобыче общая сумма изъятий из отрасли за 2023−2026 годы составит 1 трлн рублей», — отметил он. Доведение налоговой нагрузки других отраслей до уровня ТЭК могло бы принести в бюджет около в 4 трлн рублей в год, добавил эксперт.