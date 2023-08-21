Китай в июле сократил экспорт российской нефти на 23,2 процента

Объем поставок российской нефти в Китай в прошлом составил 8,07 миллиона тонн, снизившись на 23,2 процента по сравнению с июнем. Среднесуточный экспорт составил 260 тысяч тонн, или 1,9 миллиона баррелей по сравнению с рекордными 2,56 миллиона баррелей в сутки в июне. В денежном выражении экспорт за месяц сократился с 5,226 до 4,069 миллиарда долларов, при этом средняя стоимость барреля российской нефти в июле возросла с 68,18 до 69,11 доллара.

Несмотря на сокращение объемов, Россия в июле осталась крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

При этом Пекин снизил закупки и у второго по величине продавца, Саудовской Аравии — до 5,65 миллиона тонн, на 28,4 процента по сравнению с показателем июля.

В целом импорт Китаем нефти в прошлом месяце уменьшился на 16,1 процента, до 43,69 миллиона тонн, на фоне рекордных закупок в предыдущие два месяца, когда страна наращивала коммерческие запасы топлива. Кроме России и Саудовской Аравии, поставки также сократились из Малайзия (в 1,6 раза), ОАЭ (на 13,8 процента) и Бразилии (на 18,6 процента). При этом такие страны, как Ирак, Оман, Ангола и Кувейт смогли нарастить свой экспорт нефти в КНР.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщало, что в августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордным объемом за последние 10 лет.