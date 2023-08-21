Главные события на финансовых рынках
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» рассказали о том, за чем на текущей неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» рассказали о том, за чем на текущей неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку сразу на 3,5% — до 12%, стараясь удержать рост инфляции и курс рубля. Поэтому среди важных макроэкономических данных, которые будут представлены на этой неделе, — данные по недельной инфляции в России.
Неделя началась с выхода отчетности нового эмитента на Московской бирже — СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Тренд на раскрытие информации продолжится во вторник и среду — МТС, Оzon, TCS Group и Мосбиржа опубликуют финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года. В пятницу финансовые результаты раскроет Ленэнерго.
Одним из ключевых событий конца недели — субботы — станет заочное голосование Наблюдательного совета АЛРОСА по вопросу о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года.