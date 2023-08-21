Главные события на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259186&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку сразу на 3,5% — до 12%, стараясь удержать рост инфляции и курс рубля. Поэтому среди важных макроэкономических данных, которые будут представлены на этой неделе, — данные по недельной инфляции в России.

Неделя началась с выхода отчетности нового эмитента на Московской бирже — СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Тренд на раскрытие информации продолжится во вторник и среду — МТС, Оzon, TCS Group и Мосбиржа опубликуют финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года. В пятницу финансовые результаты раскроет Ленэнерго.