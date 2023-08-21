14:09 (мск), источник: Ведомости

Акции «РКК Энергия» подешевели после крушения миссии «Луна-25»

Стоимость акций РКК «Энергия» упала на 20,4%, до дневного минимума 31 720 ₽, следует из данных торгов на Мосбирже. После этого торговая площадка ввела дискретный аукцион.

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Источник: РИА "Новости"

Бумаги начали снижение после сообщения «Роскосмоса» 20 августа о крушении миссии «Луна-25». По данным госкорпорации, «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны, связь со станцией прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали, отметили в «Роскосмосе».

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. За неделю с 11 по 18 августа котировки «РКК Энергии» подорожали на 70%. По состоянию на 18 августа, стоимость акции достигла дневного максимума 48 590 ₽ (+20%).

РКК «Энергия» — основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Компания обеспечивает их запуск и эксплуатацию на орбите, а также запуск транспортных пилотируемых космических кораблей серии «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей серии «Прогресс».

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