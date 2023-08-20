Российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину

«8 марта филе куриной грудки стоило 280 ₽, а 26 июля уже 355 ₽ за кг. А сейчас она еще больше выросла из-за скачка курса валют… Килограмм свиного карбоната в марте составлял 280 ₽, а в конце июля стал уже 365 ₽, свиная вырезка поднялась с 335 ₽ до 375 ₽», — рассказал «РИА Новости» господин Миронов, отметив, что рестораторы всегда полагали, что птицефабрик в России хватает, и оказались не готовы к такому развитию событий. По итогам июля рост цен на мясо кур составил 20%, на свинину — 30%.

Обеспокоенность по поводу роста цен на курицу выразили в ресторанах быстрого обслуживания KFC и Rostic`s. Шеф-повар ресторана «Матрешка» Влад Пискунов сообщил, что за последнее время куры зернового откорма подорожали на 50%.

ФАС между тем направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки их оптово-отпускных цен, а двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. Названия производителей ведомство не указало.

По данным Росстата, цены на мясо кур выросли с начала года по июль на 11,5%, за июль — на 6,99%, до 197,85 ₽ за кг. С 8 по 14 августа цены на мясо кур в 72 субъектах увеличились на 0,1−5,8%, цены на свинину в 69 субъектах выросли на 0,1−6,6%.

В Минсельхозе рост цен связали с сезонным фактором. В конце августа — начале сентября ожидается снижение стоимости мяса, сообщил ранее журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.