Венгрия предложила направить идущий через Украину газ из РФ на «Турецкий поток»

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов… Очень важно значение газопровода “Турецкий поток”, потому что он имеет пропускную способность 8,5 млрд куб. м в сторону Венгрии, и она может полностью отобрать весь объем газа, поступающего из России по долгосрочному контракту», — сообщил господин Сийярто (цитата по Orosz Hirek).

В сентябре 2021 года Венгрия и «Газпром» подписали контракт о поставке 4,5 млрд куб. м газа в год в течение следующих 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м транспортируется через Сербию и 1 млрд — через Австрию в обход Украины. Этот объем соответствует примерно 12,3 млн куб. м газа в сутки.

В августе 2022 года Венгрия объявила о соглашении, согласно которому с 1 сентября будет получать дополнительно 5,8 млн куб. м газа в сутки по «Турецкому потоку» и через Сербию.

«Турецкий поток» проходит через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку ей приходится платить за них в пять-десять раз дороже.

В 2019 году «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт о транзите российского газа в Европу, начиная с января 2020-го. Эти транзитные соглашения истекают в 2024 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258866&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.