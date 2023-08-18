Юникредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Юникредит Банк с 28 августа вводит комиссию в размере 5% за внесение на счет наличных долларов и евро, следует из сообщения на сайте банка. Условия приводятся в обновленных тарифах. Внимание на это обратил Frank Media.

Комиссия не будет взиматься за пополнение в другой иностранной валюте, только за доллары и евро. Но и в их случае есть одно исключение — если доллары или евро принимаются для погашения задолженности по валютным кредитам банка. Возможность приема наличных долларов и евро в сумме свыше 100 000 единиц определяется по согласованию с банком, указано в тарифах.

Внесение на счет в Юникредит Банке больше 50 000 долларов или евро будет возможно только по предварительной записи с 21 августа, предупредила ранее кредитная организация.