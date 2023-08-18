13:58 (мск), источник: Forbes

Юникредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Юникредит Банк начнет взимать комиссию за внесение на счет наличных долларов и евро — 5%. Исключение предусмотрено только для пополнения счета с целью погашения валютных кредитов. Возможность внесения больше 100 000 долларов и евро придется согласовывать с банком.

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Источник: РИА "Новости"

Юникредит Банк с 28 августа вводит комиссию в размере 5% за внесение на счет наличных долларов и евро, следует из сообщения на сайте банка. Условия приводятся в обновленных тарифах. Внимание на это обратил Frank Media.

Комиссия не будет взиматься за пополнение в другой иностранной валюте, только за доллары и евро. Но и в их случае есть одно исключение — если доллары или евро принимаются для погашения задолженности по валютным кредитам банка. Возможность приема наличных долларов и евро в сумме свыше 100 000 единиц определяется по согласованию с банком, указано в тарифах.

Внесение на счет в Юникредит Банке больше 50 000 долларов или евро будет возможно только по предварительной записи с 21 августа, предупредила ранее кредитная организация.

Ранее комиссии за внесение наличных долларов и евро на счет ввели также Тинькофф Банк, банк «Интеза», Ренессанс Банк, Экспобанк и ряд других кредитных организаций. Райффайзенбанк с 1 августа полностью приостановил прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах. Банк объяснил это «необходимостью эффективно управлять валютной позицией». Принимать наличные доллары и евро через банкоматы отказались и другие крупные российские банки, писали «Известия». Такой функции нет в банкоматах Сбербанка, в ВТБ такую возможность отключили в апреле, Райффайзенбанк запретил вносить валюту через банкоматы с весны, сообщили газете пресс-службы кредитных организаций.

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