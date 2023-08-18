15:17 (мск), источник: Ведомости

ВТБ снизил возраст для получения ипотеки до 18 лет

ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки с 21 до 18 лет. Банк также уменьшил срок общего трудового стажа, требуемого для оформления ипотечного займа — с шести до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

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Источник: РИА "Новости"

«По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину», — пояснили решение в банке.

По данным ВТБ, в июле средняя сумма депозита вкладчиков в возрасте 18−21 года составила 388 000 ₽. «При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит», — считают в ВТБ.

Всего по итогам семи месяцев 2023 г. ВТБ оформил 135 000 жилищных кредитов на 675 млрд руб., что на треть выше результата за аналогичный период прошлого года.

В Сбербанке снизили минимальный возраст для оформления ипотеки с 21 до 18 лет в 2021 г. Представитель банка пояснял, что молодежь в России рано начинает работать, поэтому снижение возрастного ограничения даст молодым людям возможность начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.

По данным сайтов крупных российских банков, с 18 лет оформить ипотеку можно также в Московском кредитном банке, банке «Открытие», с 20 лет — в Газпромбанке и Совкомбанке, с 21 года — в Альфа-банке и Райффайзенбанке.

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