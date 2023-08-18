Российские инвесторы подали первый иск к Clearstream

В картотеке иск еще не появился. Заявление подано в суд 17 августа, отметил представитель NSP. Он добавил, что сейчас ведется работа над присоединением к иску второй группы инвесторов, которые не успели вступить в первую.

В июле NSP подала аналогичный иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на 2 млрд руб. Согласно карточке дела в картотеке, к иску присоединились восемь физлиц. Предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября. Также поучаствовать в коллективном иске пытался калининградский «Энерготрансбанк» (сумма требований — 595,8 млн руб.), но суд вернул заявление банка, причины этого не раскрываются.

В общей сложности в российские суды поданы 13 исков к Euroclear. Совокупно сумма, которую инвесторы хотят отсудить у депозитария, превышает 200 млрд руб., сообщали ранее «РБК инвестиции».

В феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов на сопоставимую сумму — около $110 млн.

Шансы истцов на победу над Clearstream и Euroclear в российских судах высокие с учетом кейса банка «Санкт-Петербург», оценивает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Инвесторам нужно доказать, что они являются конечными бенефициарами денег, размещенных в международных депозитариях, а также отсутствие доступа к правосудию за рубежом, говорит эксперт.

В случае победы в споре у групповых истцов будут три опции для дальнейшей защиты своих прав, перечисляет Груздев: обратить взыскание на имущество депозитариев в России, попытаться признать решение в Европе и взыскать находящееся там имущество Clearstream и Euroclear либо использовать решение российского суда в качестве переговорной позиции с депозитариями.

В России заблокировано 134,1 млн евро (13,7 млрд руб.) средств клиентов Clearstream, сообщал депозитарий в отчете за 2022 г. Clearstream полностью списал эту сумму дебиторскую задолженность НРД, потому что больше не ожидает ее погашения. А так как невозможность контролировать эти активы и выполнять поручения своих клиентов является форс-мажорным обстоятельством, то «в силу своих общих положений и условий и применимого законодательства Люксембурга Clearstream освобождается от обязанности по возврату средств клиентам», говорится в отчете депозитария.

В отчете Euroclear сказано, что на конец прошлого года в России заблокировано в рублях 188,5 млрд руб. и 28,9 млрд руб. соответственно. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в январе в 5,7 трлн руб. — это в 25 раз больше, чем у Euroclear и Clearstream.