После выхода фильма «Барби» в России выросли продажи «Кенов»

По данным аналитиков ЮMoney, россияне после выхода фильма, с 16 по 30 июля, купили в онлайне на 5% больше игрушек, чем с 1 по 15 июля. Обороты магазинов игрушек во второй половине июля выросли на 25%, покупателей стало больше на 11%, а средний чек увеличился на 19% до 5 391 рубля.

«Несмотря на то, что фильм “Барби” пока еще не добрался до российского проката, многие российские рестораны в период мировой премьеры “перекрасили” меню в розовый, дизайнеры сделали акцент в своих коллекциях на барбикоре, а магазины игрушек поставили коробку “Барби” для фото. Эти активности могли повлиять на рост продаж игрушек в июле, но если сравнивать продажи в июле 2023-го с 2022 годом, то рост незначительный. Число покупок в июле 2023 года выросло лишь на 5%, обороты магазинов игрушек — на 6%, а средний чек стал больше всего на 2% относительно июля 2022 года», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным аналитического «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в июле 2023 года продажи всех кукол выросли на 12% относительно июля 2022 года, средний чек увеличился на 14% и составил 1074 рубля.

Число покупок кукол «Барби» в июле 2023 года тоже росло — на 11% — по сравнению с июлем 2022 года, а средний чек стал выше на 9% и составил 1843 рубля. Но больше всего в июле 2023 года россияне покупали куклу «Кен» — число покупок выросло почти на четверть (на 23%) относительно июля 2022 года, а средний чек вырос на 10% и составил 674 рубля.

Среди других кукол россияне в июле 2023 года стали больше покупать бренды Lol и Paola Reina. Число покупок Lol увеличилось на 21%, средний чек почти не изменился — вырос на 1% и составил 1100 рублей относительно июля 2022 года. Количество проданных кукол Paola Reina в июле 2023 года выросло на 9% относительно прошлого года, а средний чек изменился незначительно — снизился на 4% и составил 1889 рубля.

По данным представителя сети «Детский мир», спрос на кукол «Барби» и другие товары бренда Barbie в июле 2023 года стабильный, без резких колебаний в сторону увеличения продаж. Ассортимент оригинальных продуктов бренда Barbie представлены в розничных магазинах сети «Детский мир» и на сайте, в том числе доступны и некоторые модели коллекционных кукол. В ближайшее время «Детский мир» представит покупателям и новые коллекции кукол и аксессуаров Barbie, они появятся и в рознице, и онлайн.

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» считают, что кинокартина «Барби» еще не успела оказать существенного влияния на продажи.