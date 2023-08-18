Дефицит кадров: о чем говорит инвесторам отчетность HeadHunter

Онлайн-сервис для поиска работы и сотрудников HeadHunter опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, из которой следует, что компания значительно нарастила свои показатели. Выручка HeadHunter за отчетный период увеличилась на 78% год к году, до 7 млрд рублей. В первые три месяца 2023 года динамика была значительно скромнее — лишь 25%.

Чистая прибыль II квартала составила 3 млрд рублей против убытка 321 млн рублей во II квартале 2022 года. EBITDA — прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации — увеличилась на 146,4%, до 4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После публикации отчетности 16 августа расписки HeadHunter на Мосбирже подорожали на 10%. Что помогло компании нарастить показатели и чего дальше ждать инвесторам?

Нехватка кадров

На показатели HeadHunter повлиял рост числа клиентов — компаний, находящихся в поиске сотрудников. Их число во II квартале увеличилось на 30%, средняя выручка на одного клиента выросла на 37% из-за низкой базы прошлого года, а также повышения тарифов HeadHunter.

Сервис включает в себя три основных направления бизнеса: подписки, доступ к базе резюме и сервис размещения вакансий. Все они продемонстрировали рост — на 47% год к году, 71% и 105% соответственно.

Число размещенных на HeadHunter вакансий во II квартале этого года увеличилось на 58% год к году. Наличие большого числа количества вакансий приводит к росту среднего срока поиска кандидатов — он увеличился с двух месяцев в 2021 году до трех месяцев в начале 2023-го и до четырех месяцев во II квартале, отмечают аналитики «Сбер Инвестиций». Клиенты платят за каждый месяц, пока вакансия размещена на портале. Кроме того, увеличение срока заставляет их покупать больше дополнительных услуг, например, для продвижения своих вакансий в поиске.

Что делать инвесторам

Глобальные депозитарные расписки HeadHunter — единственные ценные бумаги, которые позволяют инвесторам сделать ставку на рынок труда в России, отмечают аналитики Sber CIB. Компания является лидером рынка, ее доля в денежном выражении составляет около 60%, поэтому у нее есть возможность повышать тарифы.

Аналитики сходятся во мнении, что у компании остаются перспективы для дальнейшего роста. Рынок труда в России остается дефицитным, отмечает аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова. Индекс HeadHunter (соотношение количества резюме к количеству вакансий) в июне этого года был на минимальных значениях — 3,1. В июле он также оставался на пониженных уровнях — 3,4 против 3,8 в феврале 2022 года, обращает внимание Хусяинова. По некоторым отраслям, судя по отчетности, он опустился ниже единицы — это означает, что количество вакансий превышает число размещенных резюме. Такая ситуация, в частности, наблюдается в автомобильном бизнесе, медицине и фармацевтике, а также розничной торговле.

Тем не менее интерес инвесторов к бумагам HeadHunter будет зависеть не только от ее показателей, но и возобновления дивидендных выплат. Последний раз компания, зарегистрированная на Кипре, выплачивала дивиденды по итогам 2021 года. Планирует ли HeadHunter переехать в другую юрисдикцию — незвестно. В компании это не комментируют.

Основным владельцем HeadHunter является Kismet Capital Group Ивана Таврина — ей принадлежит 23%. Еще 9% — у инвестфонда Elbrus Capital, 68% находится в свободном обращении.

Тем не менее аналитики Sber CIB уверены, что HeadHunter последует примеру других публичных компаний и начнет процесс перерегистрации бизнеса с Кипра. Аналитики «БКС Мир Инвестиций» рекомендуют держать акции компании, которые сейчас торгуются по цене 2730 рублей за расписку, прогнозируя рост их стоимости до 3100 рублей.