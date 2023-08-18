ЦБ снизил официальный курс доллара на 19−21 августа до 93,4 рублей

Официальный курс евро понижен до 101,48 ₽ (минус 70 копеек), а юаня — до 12,75 ₽ (минус три копейки).

Курс доллара на Мосбирже, по данным на 16:40 мск, составил 93,71 ₽ (-0,07%), а евро — 101,7 ₽ (+0,04%).

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 ₽, евро — 111 ₽ Китайский юань торговался выше 13,8 ₽ 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причина решения ЦБ — усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.

После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.