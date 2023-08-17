Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля

По состоянию на 12:54 мск доллар торговался по 92,8525 руб. (-1,91%), евро — по 101,015 руб. (-2,12%). К 12:56 мск евро опустился до 100,975 руб. (-2,21%). На открытии торгов курс евро снизился на 20,25 копейки и составил 103 руб. Курс доллара рос к рублю на 6,75 копейки и составил 94,73 руб.

Рубль укрепляется на фоне повышения ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12%. Такое решение ЦБ принял 15 августа из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.