Дефолт 17 августа 1998 года — предпосылки и хроника событий

Дефолт 17 августа 1998 года — предпосылки

После распада СССР российские власти столкнулись с рядом экономических проблем. Инфляцию пытались сдерживать за счет отказа от эмиссионного финансирования госбюджета и завышенного курса рубля. А в целях пополнения бюджета на рынок ввели государственные краткосрочные облигации (ГКО).

Они продавались ниже стоимости, что привело к невозможности государства выполнить обязательства перед заемщиками. Кроме того, ситуацию усугубляли отток иностранного капитала, низкие мировые цены на нефть и высокая конкуренция на внешних рынках. Выстроенная по принципу финансовой пирамиды система не выдержала, и государство было вынуждено объявить дефолт.

Дефолт 17 августа 1998 года — что произошло

В «черный понедельник» власти объявили технический дефолт — госдолг составил $200 млрд, 44% от внутреннего валового продукта (ВВП).

В результате о ликвидации объявили несколько крупных банков, в которых хранились личные накопления граждан. Для многих компаний единственным выходом стало банкротство.

Уровень инфляции возрос с 11% до 84,5%, а ВВП сократился в два раза. Вся денежная масса в России обесценилась в несколько раз. Потери экономики оцениваются в сумму около $96 млрд.

Дефолт 17 августа 1998 года — последствия

Сразу после дефолта президент России Борис Ельцин распустил правительство. Главой нового кабмина стал Евгений Примаков, а его первым замом Юрий Маслюков.

После того как с российского бюджета были сняты обязательства по обслуживанию краткосрочного долга, экономика начала двигаться к балансу. Задолженность по пенсиям и зарплатам постепенно была погашена. Кроме того, кризис дал толчок активному импортозамещению. Вскоре новая волна реформ привела Россию на путь стабильного экономического роста.