CNBC: банковская отрасль США приблизилась к понижению рейтингов банков

Его слова приводит телеканал CNBC.

«Аналитик Fitch Ratings предупредил, что банковская отрасль США медленно приближается к другому источнику турбулентности — риску резкого понижения рейтингов десятков американских банков», — говорится в публикации.

По словам эксперта, Fitch понизил оценку состояния банковской отрасли США ещё в июне, однако тогда это осталось практически незамеченным и не привело к понижению рейтингов.