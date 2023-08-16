Курс евро на Мосбирже опускался ниже 104 рублей впервые с 4 августа
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже опускался ниже 104 рублей впервые с 4 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже опускался ниже 104 рублей впервые с 4 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:13 мск, евро снижался на 1,96% и находился на уровне 103,94 рубля.
К 16:30 мск курс евро замедлил снижение и находился на отметке 104,03 рубля (-1,87%), доллар падал на 1,86%, до 95,29 рубля. В то же время юань торговался на уровне 12,975 рубля (-2,11%).