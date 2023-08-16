Курс доллара упал ниже 95 рублей

По состоянию на 17:33 мск, стоимость американской валюты составила 94,45 руб. (-2,71%). Евро торгуется по 103,16 руб. (-2,69%). К 17:38 мск евро опустился ниже 103 руб. впервые с 3 августа — до 102,96 руб.

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро — 111 руб.

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причина решения ЦБ — усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением: в моменте доллар снизился до 95,53 руб., евро — до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро — 108,54 руб. и 103,75 руб.