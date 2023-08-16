Cнимают последнее: в России подорожала аренда квартир

В преддверии осени снять квартиру в России стало дороже. Уже в августе аренда однокомнатных квартир повысилась на 4,7%, двухкомнатных — на 7,3%. При этом свободного съемного жилья на рынке критически не хватает. Насколько подорожает съем квартир со стартом учебного и делового сезона в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, выясняли «Известия».

Поползла вверх

По данным «Циан. Аналитики», стоимость аренды однокомнатной квартиры на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе в среднем составила 23 720 рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры — 23 240 рублей (плюс 7,3% за месяц).

Больше всего съемное жилье подорожало в Краснодаре: снять «однушку» там можно за 26 100 рублей — за месяц цена прибавила 17%. В Москве аренда однокомнатных квартир обойдется в среднем 46 500 рублей (плюс 8,1%), двухкомнатных — 82 400 рублей (плюс 9,9%).

Студенты и мигранты

Такой рост связан в первую очередь с сезонностью. Возвращаются ранее уехавшие за границу россияне. Так, например, осенью прошлого года сегмент арендного жилья испытал бегство спроса — он рухнул на 15%. На рынке образовался избыток свободного сдаваемого жилья, как следствие, арендные ставки просели. Сейчас этот фактор исчерпан: арендодатели возвращаются к прежним ставкам, рост которых был замедлен в конце 2022 года — начале 2023-го.

На рынок приходят и те, кому пришлось повременить с ипотекой из-за роста ставок. На фоне ослабления рубля регулятор предпринял сразу две серии повышения ставок — она выросла до 12%. Это значит, что ипотечные кредиты многим окажутся недоступны.

Наконец, на носу учебный год, рынок активно «разогревают» студенты, уже приехавшие на учебу. Пик студенческого спроса в больших городах РФ приходится на август.

— Все дешевые варианты уже сняли, а новые объекты не успели восполнить образовавшийся пробел в структуре экспозиции. Кроме того, на высоком спросе и подобных новостях некоторые арендодатели пытаются сдать свои объекты подороже, — указывает Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».

Прибывают и многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени для того, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением, а летом обычно просто отдыхают в столице. Это также создает заметный прирост спроса на арендное жилье, добавляет Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

Дефицит жилья

Арендного жилья при этом не хватает, в России сформировался его дефицит. По подсчетам «Циан», за последний год предложение арендного жилья в крупных российских городах (с населением от 500 тыс. человек) сократилось до 53%, а за последний месяц этот показатель опустился до 15%.

А как сообщили в конце июля «Известиям» в федеральной компании «Этажи», в крупных городах за год предложение сократилось на 40−50%.

— Дефицит предложения на рынке аренды обычно наступает ближе к сентябрю, в преддверии учебного года и старта делового сезона. В этом году уже в начале июля количество доступных арендных квартир в крупных городах России начало резко сокращаться, — пояснил директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

В числе причин сокращения — рост цены квадратного метра на рынке как вторичного, так и первичного жилья, снижение доступности ипотеки на готовые квартиры. Всё больше людей откладывают покупку своего жилья, предпочитая аренду.

Инфляция и ЖКУ

Сказывается и нестабильная экономическая ситуация. Многие отказываются от инвестиций в покупку недвижимости. А тех, кто сдавал жилье, не устраивает существующая доходность. Растет инфляция, дорожают коммунальные услуги.

К осени стоимость аренды студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир может прибавить еще 10−15%. В первую очередь она будет расти в крупных городах с высокой концентрацией высших учебных заведений.

— Повышение цены на аренду однокомнатных квартир и студий в Москве может достигать в сентябре до 14%. Двухкомнатных квартир — не выше 10%. Стоимость аренды в Петербурге растет уже с середины месяца, и это вызвано спросом (в основном среди студентов). Поэтому повышение стоимости аренды осенью ожидается незначительное. До 8−10% и за «однушки», и за двухкомнатные квартиры, — рассказала Ольга Полетцкая, руководитель департамента по работе с партнерами сервиса аренды жилой недвижимости Colife.

В остальных городах-миллионниках повышение стоимости аренды за оба варианта квартир можно ожидать в пределах 8%. В городах до 1 млн жителей рост стоимости аренды осенью вряд ли дойдет до 6% по отношению к лету 2023 года, считает аналитик. По ее словам, рынок аренды к началу осени восполнится за счет недвижимости, которую собственники «придерживали» летом, чтобы сдать ее по более высокой цене.

С другой стороны, в связи с ростом цен на рынке складывается тенденция внутренней миграции арендаторов, что может несколько охладить темпы роста арендных ставок, считает Александр Патешман, независимый финансовый советник.

— Многие будут рассматривать более дешевые варианты в другом районе или пригороде, менять двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Переезжать из квартиры бизнес-класса в недвижимость комфорт-класса. Это также приведет к увеличению количества предложений по аренде жилья комфорт и бизнес-класса. И арендодатели будут вынуждены идти на снижение цены в случае заинтересованности клиентом, — указывает аналитик.