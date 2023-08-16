«Цифра брокер» с 20 августа проведет вторую принудительную конвертацию валюты

«Клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах Мосбиржи путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера)», — говорится в документе.

В регламенте уточняется, что конвертацию на счетах клиентов с менее $10 брокер может проводить 10 или 25 числа месяца, или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились.

Также уточняется, что конвертации подлежат денежные средства в евро. В случае наличия менее 100 евро на брокерском счете на начало торговой сессии 10 или 25 числа брокер также вправе осуществить сделку продажи такого остатка.