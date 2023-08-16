22:09 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ до конца года отменил ограничение на полную стоимость по потребкредитам

Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по всем категориям потребительских кредитов и по отдельным видам займов до конца 2023 года. Так кредиторам будет проще подстраиваться к ключевой ставке, считает ЦБ. Ограничения по всем категориям потребительских займов отменены для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

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Источник: Reuters

Для микрофинансовых организаций отменены ограничения по потребительским и POS-займам, а также займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Ограничения по другим категориям займов для микрокредитных организаций, а также для всех категорий займов для ломбардов сохраняются.

«Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала», — сказано в сообщении ЦБ.

В ЦБ отметили, что это решение предоставит кредиторам большую гибкость в подстройке процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки, а также повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, ускорит влияние решений ЦБ на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования и ограничит проинфляционные риски.

ЦБ вчера, 15 августа, на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Тем не менее на фоне решения ЦБ доллар вернулся к росту и достиг отметки 99 ₽ По оценкам Минэкономики, годовая инфляция на неделе с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее.

Олеся Павленко

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