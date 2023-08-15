Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности физлиц 14 августа

Отмечается, что 14 августа объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб., доля физлиц — 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%, вечерняя сессия — 14,3%.

Наибольшая доля общего объема торгов пришлась на Москву (22,5%), на 2-м месте по этому показателю — Подмосковье (12,5%), на 3-м — Санкт-Петербург (5,4%). В пятерку также вошли Воронежская (3,8%) и Ростовская области (2,8%), сообщила пресс-служба.

Число индивидуальных инвестиционных счетов, с которых физлица проводили сделки 14 августа, составило 81,5 тыс. Их доля в общем объеме торгов составила 5,1%.

4 августа Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов акциями с 24 февраля 2022 года — 251 млрд руб. Число инвесторов, совершавших сделки в тот день, составило 1,23 млн. 84% из них — физические лица.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.