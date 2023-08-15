22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности физлиц 14 августа

Вчера, 14 августа, сделки на Московской бирже совершили более 1,5 млн человек, это максимальный уровень активности частных инвесторов за всю историю торгов, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

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Источник: Reuters

Отмечается, что 14 августа объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб., доля физлиц — 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%, вечерняя сессия — 14,3%.

Наибольшая доля общего объема торгов пришлась на Москву (22,5%), на 2-м месте по этому показателю — Подмосковье (12,5%), на 3-м — Санкт-Петербург (5,4%). В пятерку также вошли Воронежская (3,8%) и Ростовская области (2,8%), сообщила пресс-служба.

Число индивидуальных инвестиционных счетов, с которых физлица проводили сделки 14 августа, составило 81,5 тыс. Их доля в общем объеме торгов составила 5,1%.

4 августа Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов акциями с 24 февраля 2022 года — 251 млрд руб. Число инвесторов, совершавших сделки в тот день, составило 1,23 млн. 84% из них — физические лица.

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Эрдни Кагалтынов

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