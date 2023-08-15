Контроль за сделками взаимозависимых компаний может быть ужесточен

Минфин предлагает ужесточить налоговые последствия для внешнеторговых сделок российских компаний со своими зарубежными взаимозависимыми лицами, в случае если при таких операциях происходит манипулирование ценами. Как следует из разработанного ведомством проекта изменений в Налоговый кодекс, планируется ввести механизм, обеспечивающий налогообложение у источника в РФ доходов иностранного лица, которые оно получило в результате применения в сделках нерыночных цен.

Поясним, сейчас такие сделки проверяются налоговой службой на предмет отклонения цены от рыночной — например, если российское лицо покупает товар или услуги по завышенной цене, это приводит к росту его расходов, и, соответственно, занижению налога на прибыль. В таких случаях налогоплательщик должен сам провести корректировку суммы сделки для целей налогообложения. В противном случае это сделает ФНС — и компания получит доначисления налога.

Поправками Минфин предлагает установить налоговые последствия и для контрагента — в случае, если цена товара неоправданно выше рыночной, предлагается признавать выгоду зарубежного контрагента дивидендами, полученными им из РФ.

Ставка для дивидендов — 15%. Доначислять налог будут российской компании как налоговому агенту, который должен был удержать его с контрагента.

Как поясняет адвокат Forward Legal Роман Гусак, изменения нацелены на борьбу с уклонением от уплаты налогов при формировании центров прибыли за пределами РФ. Предприниматели из-за санкций для сохранения цепочек поставок стали чаще, чем раньше, создавать компании-посредники за рубежом. «Часто такие компании используются не только для сохранения возможности поставок, но и формирования капитала (центра прибыли) за счет увеличения цены товара без разумной экономической целесообразности», — поясняет он.

По словам налогового партнера «Технологии доверия» Анны Модяновой, мера дополнительно стимулирует российские компании устанавливать рыночные цены в сделках с иностранными, поскольку отход от этого принципа «может стоить на 15% дороже».

Юрист налоговой практики юрфирмы VEGAS LEX Хати Абдурахманова полагает, что новшество может стимулировать компании самостоятельно проводить корректировку для налогового учета, иначе они рискуют не только получить штраф за неисполнение функций налогового агента, но и уплатить налог и пени за свой счет, поскольку возможность удержать налог с выплат в пользу контрагента уже может быть упущена. По мнению управляющего партнера «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслава Ушкалова, такой подход связан с тем, что взыскать налог с дохода с зарубежной компании проблематично, «значит, надо найти того, до кого дотянуться можно». Однако, говорит он, «нельзя сказать, что это необоснованно, ведь сделки между взаимозависимыми лицами — это перекладывание денег из кармана в карман одного лица».

Как отмечает партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов, в мире такая практика существует (secondary adjustment) для стимулирования применения рыночных цен и справедливого налогообложения в случае их искажения. «В российской практике ветер уже давно дует в эту сторону — есть дела, в которых налоговые органы успешно применили подобную концепцию, и изменения облегчат им процесс доказывания того, что разница между ценой сделки и рыночной ценой должна также облагаться налогом у источника».