Индия и ОАЭ впервые провели бездолларовую сделку по продаже нефти

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сделка на 1 млн баррелей состоялась между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited, закупала нефть Индия. Это первый в истории страны расчет в местной валюте с ОАЭ.

У двух стран прочные нефтегазовые отношения, и ОАЭ являются ключевым партнером в обеспечении энергетической безопасности Индии, уточняет NDTV. Нефтепродукты составляют основу двусторонней торговли между государствами. Так, ОАЭ являются четвертым по величине поставщиком сырой нефти и вторым по сжиженному природному газу для Индии. В прошлом году объем торговли нефтепродуктами между странами составил $35,10 млрд — это 41,4% от общего объема двусторонней торговли.

В июле Индия подписала соглашение с ОАЭ, которое позволяет странам торговать между собой в рупиях вместо долларов. Как ожидают индийские власти, это должно помочь сократить операционные издержки, связанные с конвертацией в доллары.

При этом еще в феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти, которые они закупают через трейдеров в Дубае, в дирхамах ОАЭ вместо долларов.