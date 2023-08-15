Экономист Bloomberg Economics Исаков: решение ЦБ прекратит обвал рубля

«Сразу три показателя говорят о том, что решение ЦБ способно стабилизировать рубль. Во-первых, Центробанк повысил ставку сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз аналитиков. Это требовалось для того, чтобы подать сигнал, что инфляционная стабильность остается для регулятора безусловным приоритетом. Во-вторых, такое повышение ключевой ставки приведет к сокращению предложения кредита от коммерческих банков. В-третьих, резкий рост ставки приведет к восстановлению премии за риск сбережения в рублях против валюты», — рассказал эксперт.

Александр Исаков напомнил, что в 2018—2019 годах разница между ставкой Банка России и ставкой Федеральной резервной системы США составляла порядка 5,3%, и потому хранить сбережения в рублях было выгодно. Однако в последние месяцы, когда ФРС повышал ставку, разница сократилась до 2,1%.

«После повышения ключевой ставки в России сбережения в рублях снова становятся относительно более привлекательными», — подчеркнул Исаков.