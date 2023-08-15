11:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Экономист Bloomberg Economics Исаков: решение ЦБ прекратит обвал рубля

Москва, 15 августа — АиФ-Москва. Решение Банка России резко повысить ключевую ставку на 3,5% до 12% годовых способно прекратить обвал рубля, который последние месяцы стремительно дешевел к иностранным валютам. Об этом aif.ru заявил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

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Источник: Reuters

«Сразу три показателя говорят о том, что решение ЦБ способно стабилизировать рубль. Во-первых, Центробанк повысил ставку сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз аналитиков. Это требовалось для того, чтобы подать сигнал, что инфляционная стабильность остается для регулятора безусловным приоритетом. Во-вторых, такое повышение ключевой ставки приведет к сокращению предложения кредита от коммерческих банков. В-третьих, резкий рост ставки приведет к восстановлению премии за риск сбережения в рублях против валюты», — рассказал эксперт.

Александр Исаков напомнил, что в 2018—2019 годах разница между ставкой Банка России и ставкой Федеральной резервной системы США составляла порядка 5,3%, и потому хранить сбережения в рублях было выгодно. Однако в последние месяцы, когда ФРС повышал ставку, разница сократилась до 2,1%.

«После повышения ключевой ставки в России сбережения в рублях снова становятся относительно более привлекательными», — подчеркнул Исаков.

Как сообщал aif.ru, 15 августа Банк России провел внеочередное заседание совета директоров, на котором принял решение повысить ключевую ставку на 3,5% до 12% годовых. В Госдуме положительно оценили эту меру регулятора и призвали усилить льготное кредитование ключевых отраслей экономики страны.

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