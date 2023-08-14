ВТБ выявил схему мошенничества с упоминанием социальных карт
Мошенники стали пытаться обмануть россиян от имени социальных работников. Благодаря этому они узнают у жертв код для входа в банк и получают доступ к их деньгам.
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Мошенники стали пытаться обмануть россиян от имени социальных работников. Благодаря этому они узнают у жертв код для входа в банк и получают доступ к их деньгам.
Мошенники начали обманывать банковских клиентов с помощью легенды о замене социальных карт, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.
Они звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают обновить действующие социальные карты. Если человек соглашается, то мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. На самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.
Затем мошенники пытаются узнать у него код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Если они получают к нему доступ, то переводят все деньги клиента на свои счета.
У россиян может быть несколько типов социальных карт. Они могут быть едиными для всех льготных категорий, либо предназначаться отдельно для студентов, пенсионеров
«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — напоминает Ревякин. В случае со звонками от якобы «сотрудников соцподдержки» он рекомендует внимательно читать текст входящих СМС, которые поступают после таких звонков, — в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если СМС приходит от банка, то следует перезвонить в банк самостоятельно, а также перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.
В январе—марте 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 4,5 млрд руб., из этой суммы кредитные организации вернули потерпевшим только 4,3% средств, свидетельствуют данные ЦБ. Доля социальной инженерии (когда жертву убеждают самостоятельно перевести деньги или дать к ним доступ) среди всех атак занимает 90%, говорит Ревякин. По данным Банка России, доля социнженерии в первом квартале 2023 года составила 50,5%.