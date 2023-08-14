ВТБ выявил схему мошенничества с упоминанием социальных карт

Мошенники начали обманывать банковских клиентов с помощью легенды о замене социальных карт, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Они звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают обновить действующие социальные карты. Если человек соглашается, то мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. На самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.

Затем мошенники пытаются узнать у него код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Если они получают к нему доступ, то переводят все деньги клиента на свои счета.

У россиян может быть несколько типов социальных карт. Они могут быть едиными для всех льготных категорий, либо предназначаться отдельно для студентов, пенсионеров и т. п. Также социальная карта может быть простой либо объединенной с банковской картой.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — напоминает Ревякин. В случае со звонками от якобы «сотрудников соцподдержки» он рекомендует внимательно читать текст входящих СМС, которые поступают после таких звонков, — в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если СМС приходит от банка, то следует перезвонить в банк самостоятельно, а также перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.

В январе—марте 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 4,5 млрд руб., из этой суммы кредитные организации вернули потерпевшим только 4,3% средств, свидетельствуют данные ЦБ. Доля социальной инженерии (когда жертву убеждают самостоятельно перевести деньги или дать к ним доступ) среди всех атак занимает 90%, говорит Ревякин. По данным Банка России, доля социнженерии в первом квартале 2023 года составила 50,5%.