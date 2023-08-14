15:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Профессор ВШЭ Коган объяснил прогноз Орешкина о нормализации курса рубля

Москва, 14 августа — АиФ-Москва. Ситуация с резко слабеющим курсом рубля нормализуется в ближайшее время, поскольку слишком дорогая валюта осложняет структурную перестройку экономики России, написал в авторской колонке для ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин.

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Для укрепления рубля властям может потребоваться провести валютные интервенции и другие серьезные меры, заявил aif.ru инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

Основная причина ослабления рубля и связанное с этим ускорение инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, но Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию, заявил Орешкин.

«Думаю, одним только повышением ключевой ставки невозможно укрепить рубль, поскольку эффективную работу так называемого трансмиссионного механизма влияния ставки на курс раньше во многом своими сделками на финансовом рынке обеспечивали нерезиденты, а сейчас российской рынок стал более замкнутым. А вот валютные интервенции — вполне надежный вариант, чтобы укрепить рубль, но не только они», — прокомментировал Евгений Коган.

Полагаю, что мы можем увидеть целую совокупность мер. Помимо валютных интервенций власти могут провести самую серьезную работу с экспортерами. Вполне возможно, что власти ужесточат требования к экспортерам по продаже валютной выручки. Не исключено, что будут также введены лимиты на вывод валюты за рубеж физлицами.

Евгений Коган
инвестиционный банкир

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара достиг 101 рубля. Это произошло впервые с марта прошлого года и угрожает россиянам ростом цен.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — считает Максим Орешкин.

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