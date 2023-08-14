«На рынке правит геополитика» — какой курс валют ждут финансисты

В понедельник, 14 августа, доллар и евро на Московской бирже превысили отметки в 100 и 110 рублей. Последний раз американская валюта торговалась на таких значениях в марте 2022 года. Курс рубля ускорил падение — только с начала августа российская валюта потеряла более 9%. Ситуацию не смогли исправить ни словесные интервенции властей, ни рост ключевой ставки.

Frank Media обсудили это затяжное падение валюты с аналитиками основных инвесткомпаний.

Рубль ждет любых интервенций

«То, с какой легкостью было преодолено сопротивление на психологической отметке 100 рублей за доллар, указывает на возможность развития импульса движения в район 105−106 рублей по доллару. Цели по евро смещаются выше 112, по юаню — выше 14», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Сейчас делать прогнозы на конец года сложно, так как на рынке правят не объективные экономические условия, а непредсказуемая геополитика, отметил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Тренд на укрепление доллара начался еще в июле 2022 года и выглядит очень устойчиво, поэтому, скорее всего он дойдет до района 120 рублей, считает он.

По прогнозам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой при отсутствии поддержки рубля со стороны властей следующими целями роста доллара, евро и юаня могут выступить уровни 104 рублей, 112,5 рублей и 14 рублей соответственно. При этом, по ее словам, во второй половине августа рубль может ощутить некоторую поддержку налогового периода, на этот фактор указывают и в БСПБ.

Рассчитывая на те же объемы предстоящих налоговых платежей, в «СберИнвестициях» «по-прежнему» ожидают восстановления рубля до 95 за доллар, так как потребуются значительные продажи валюты экспортерами.

Однако Кожухова все же отмечает, что для слома общего негативного тренда в текущих условиях, «скорее всего, понадобится выход финансовых властей с интервенциями и установление валютного контроля». При вмешательстве ЦБ на среднесрочном горизонте в «БКС Мир инвестиций» ждут, что рубль сможет отыграть у основных валют 10−15%.

Тревожный чемоданчик ЦБ

Среди инструментов, которыми мог бы воспользоваться ЦБ для стабилизации курса рубля, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев называет продажи юаней из резервов, возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров, усиление ограничения на отток капитала, а также «в крайнем случае» внеочередное повышение ключевой ставки на несколько процентных пунктов.

Однако, как отмечает Елена Кожухова, ЦБ подчеркивает рыночный курс национальной валюты, что скорее указывает на то, что регулятор при текущих уровнях рубля не намерен осуществлять дополнительных поддерживающих действий. «Вероятность защиты со стороны властей отметки 100 рублей за доллар снизилась, после того как в пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил о том, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля», — согласен Михаил Васильев.

«Ослабление рубля балансирует спрос и предложение на рынке», — подчеркивает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Экспорт в стоимостном выражении сейчас на треть меньше, чем во второй половине 2022 года, тогда как импорт вырос в сравнении со среднем уровнем четвертого квартала прошлого года, поясняет он. Внутренний спрос динамично растет благодаря увеличению доходов населения, кредитованию, инвестиционной активности предприятий, спросу со стороны государства. Приток ликвидности в иностранной валюте, который обеспечивал экспорт, обмелел. «С учетом временного лага экспорта, ЦБ не будет вмешиваться в курсообразование, наращивая предложение валюты в моменте. Денежные власти рассчитывают на укрепление курса, которое произойдет под влиянием роста экспортных поступлений», — считает Коныгин.

В «Ренессанс Капитале» также ждут укрепления рубля до конца 2023 года на фоне роста экспортных доходов и некоторого охлаждения спроса на импорт.

По словам Кожуховой, некоторый оптимизм в понедельник, 14 августа, вызывают заявления помощника президента Орешкина, по словам которого слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики. Орешкин также ожидает смещения в ближайшие месяцы ключевых в текущих условиях экономических факторов для рубля в сторону позитивных: например, существенного увеличения нефтегазовых доходов и восстановления счета платежного баланса.

Рост ставки обеспечен

Чем слабее рубль, тем выше будет инфляция, выше ключевая ставка, т.е. дороже будут становиться кредиты, поясняет Михаил Васильев.

Мы ожидаем, что ключевая ставка на конец года превысит 10%. Мы ориентируемся на диапазон 10−10,5%, но риски смещены в сторону более слабого рубля, более высокой инфляции и более высокой ключевой ставки. Михаил Васильев аналитик Совкомбанка

«В текущих условиях ставка в принципе особо не влияет на курс, поскольку даже существенное повышение ставки не вызовет приток иностранного и/или внутреннего капитала в рубли за счет продажи валюты», — отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. При этом, по его словам, с высокой вероятностью Банк России повысит ставку, но повышение не превысит 1 п.п. В «Цифра-брокере» на следующем заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке ждут повышения на 0,5 п.п.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль сейчас «игнорирует» значительное улучшение фундаментальных факторов в экономике России: так, он упал после информации Росстата о том, что во втором квартале 2023 года российский ВВП вырос на 4,9% в годовом выражении, что превысило прогноз не только консенсуса аналитиков, но также ЦБ и Минэкономразвития.

«Чтобы фундаментальные факторы начали оказывать существенное влияние на курс рубля, нужно время и более ощутимые валютным рынком и населением действия ЦБ по ужесточению монетарной политики», — подчеркивает Мильчакова. Для нормализации курса рубля ЦБ в сентябре может повысить ключевую ставку сразу до 10% годовых, но в Freedom Finance не исключают и более раннего внеочередного заседания совета директоров регулятора по вопросу об ужесточении ДКП.