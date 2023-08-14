АТОР: Цены на туры за границу «выходят за рамки» из-за курсов валют

«С точки зрения ценовой ситуации все становится очень дорогим и надо понимать, что стоимость путешествия за границу формируется в валюте, а значит, связь между курсом и ценой линейная. Cоответственно, столько, сколько стоит рубль по отношению к доллару, евро, так и конвертируется путешествие. Мы видим, что тренд сохранится, а значит динамика цен пока отрицательная», — рассказал Мурадян.

По его словам, в первую очередь рост курсов валют отразится на бюджетном сегменте.

«Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс, потому что для них наиболее чувствительное влияние оказывают именно курсовые разницы. Соответственно, это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд. Я думаю, здесь корректно говорить о том, что путешествие в принципе выходит за рамки, потому что сейчас за 1 тыс. долл. слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40−50 тыс. руб. не существует. 160−180 тыс. нужно минимум», — добавил эксперт.

Он отметил, что туристы уже принимают эту ситуацию.

«В какой-то степени путешествия за границу становятся роскошью, но, с учетом того, что тренд на повышение длится с мая, потребитель в некоторой степени с этим смирился. Мы не фиксируем какого-то существенного падения спроса. Я думаю, что реальная картина будет понятна в сентябре. Курс в 120−150 ₽, мне кажется, будет психологически той отметкой, когда путешествия действительно станут роскошью», — заключил Мурадян.